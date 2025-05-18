Kızıltepe'de Havalandırma Boşluğuna Düşen İki Çocuk Yaralandı

Kızıltepe'de Havalandırma Boşluğuna Düşen İki Çocuk Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen iki çocuk yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk yaralandı.

İpek Mahallesi 404. Sokak'taki bir binanın ikinci katından iki çocuğun havalandırma boşluğuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocukları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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