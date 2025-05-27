Kızıltepe'de hafif ticari araç yangını

Kızıltepe'de hafif ticari araç yangını
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir hakindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangını çevredekiler çeşme hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi Dedeman Kavşağı'nda gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 48 AIR 824 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekiler ise çeşme hortumuyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, araç zarar gördü. Hortumlu müdahale anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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