Kızıltepe'de Gruplar Arası Kavga: 3 Yaralı

Kızıltepe'de Gruplar Arası Kavga: 3 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
