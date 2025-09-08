Kızıltepe'de Gazzeli Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği Düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Halı motifli caddede düzenlenen etkinlikte, boş sıralara Gazzeli çocukların fotoğrafları ile boş defterler konuldu. Vatandaşlar, defterlere, eğitim-öğretim yılının ilk gününde Gazzeli çocuklara yönelik duygu ve düşüncelerini yazdı.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin İmal, 81 ilde Gazze'de eğitimleri yarıda kalan çocukların sesi olduklarını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başladığını ve milyonlarca çocuğun okullarına sevinçle döndüğünü ifade eden İmal, "Gazze'de manzara bambaşka. Orada sıralar bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşmadan öldürüldü ya da susturuldu. Çocukların hayatları katil İsrail tarafından ellerinden alındı." dedi.