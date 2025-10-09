Kızıltepe'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla 'Gazze'ye Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.

Kızıltepe Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı. Katılımcılar daha sonra tekbirler ve sloganlar eşliğinde İlçe Otogarı'nda bulunan Kenan Kösen Camisi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, İlçe Başkanı Abdullah Kavan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'GAZZE'DEN YÜKSELEN FERYAT, KITALARI AŞIP VİCDAN SAHİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ'

Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan İlahiyatçı Mahmut Kılınç, "Filistin cihadı; hem sahada hem de masada zafere ulaşmıştır. Siyonist vahşet, tüm insanlığın vicdanında mahkum edilmiştir. Kudüs'ün özgürlüğüne giden yol kısalmıştır. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreç, Kudüs'ün özgürlüğü olacaktır. Ekim ayı, tohumun toprakla buluştuğu ve daha sonra meyve verdiği aydır. Bu ayda Aksa Tufanı'nın tohumları toprakla buluştu. 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı, 77 yıllık mazlumların sabrının, ümmetin onurunun kıyamıdır. 7 Ekim'de Siyonizm'in maskesi yere düşmüştür. Gazze'den yükselen feryat çığlıkları kıtaları aşmış, vicdan sahiplerini harekete geçirmiştir. Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın, Amerika'nın sokakları, caddeleri, haneleri ve sarayları, insanlarının kalpleri Filistin bayraklarıyla süslenmiştir" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,