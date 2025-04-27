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Kızıltepe'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Kızıltepe'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Filistin bayrakları ile yürüyerek, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Filistin bayraklarıyla ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirildi, İsrail aleyhine slogan atıldı.

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Mahmut Kılınç, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Saldırıların durdurulması gerektiğini ifade eden Kılınç, İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yürüyüşe, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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