Kızıltepe'de Gazze İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi.

Kızıltepe Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. 'Hamas'a selam direnişe selam' sloganları ile Kilise Caddesi üzerinde İlçe Otogarı'na kadar yürüyen kalabalık, sık sık tekbirler çekti. Otogarda son bulan eylemde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Peygamber Sevdalıları Derneği adına Mahmut Kılınç okudu.

Kılıç, açıklamasında, "7 Ekim'de Hamas, 1. Dünya savaşından sonra İslam dünyasında ilk kez dünyanın güç denklemini bozacak güce ulaştı. Asıl önemli olan bunun sarsıcı sonuçları bundan sonra görülecek. 7 Ekim de İsrail'in Arz-ı Mevud hayali artık bitmiştir. Bundan sonra İsrail zayıflayacak, küçülecek ve kendi içinde çökecektir. 7 Ekim'de İsrail, ABD ve Batı'nın dünyaya ayar verdikleri silahları hiçbir işe yaramadı. Hamas'a yenildiler, Yemen'e, Lübnan'a yenildiler, İsrail'in var oluşu artık bundan sonra masallarda kalacak. 7 Ekim de ABD, AB ve İsrail askeri ve siyasi açıdan dünya aleme rezil oldular, insanlığın ortak nefretini kazanmaktan başka bir kazanımları olmadı." diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından ve okunan duanın ardında toplanan kalabalık dağıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,