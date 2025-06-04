Kızıltepe'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kızıltepe'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, birçok evin çatısını uçururken gökyüzünü toz bulutlarıyla kapladı. Sokaktaki vatandaşlar yürümekte zorlandı, esnafların bayram hazırlıkları zarar gördü. İtfaiye ekipleri, uçan çatıları indirmek için çalışma başlattı.

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde hızını artıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada birçok evin çatısı uçarken, gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sokaktaki vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada, esnafların bayram nedeniyle hazırladığı şeker ve elbise tezgahları uçuştu. Yaklaşık 1 saat süren fırtınanın ardından itfaiye ekipleri, uçarak elektrik tellerine takılan çatıları indirmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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