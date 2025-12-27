Haberler

Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Hükümlüler, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giymişti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
DMM'den 'MHRS randevusu iptaline para cezası' iddialarına yanıt

"Hastane randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak