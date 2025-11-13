Kızıltepe’de Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.