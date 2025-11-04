Kızıltepe'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.