Kızıltepe'de Ev Yangını: 5 Yaşındaki Bekir Çeçen Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bekir Çeçen (5), toprağa verildi. Durumları ağır olan 3 kişi Diyarbakır'a sevk edilirken, tedavileri biten 9 kişi ise taburcu edildi.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekimg ünü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Durumları ağır olan yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K., ise önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Tedavileri biten 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Bekir Çeçen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Çeçen'in cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.