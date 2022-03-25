Kızıltepe'de Eğitim Çalıştayı başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kızıltepe ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen Eğitim Çalıştayı başladı.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğretmenlere yönelik Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Eğitim Çalıştayı 3 gün sürecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, çalıştayın açılışında bir ülkenin var olması, saygın bir yer edinmesi, refah ve huzur içinde olmasının eğitimin erişilebilir hale gelmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Teknolojini ve sosyal gelişimlerin hayata hızlı bir şekilde etkilediği çağda olduklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Çağın ihtiyaçlarını iyi anlamak ve eğitime dönük yaklaşımlarımızı bu alandaki uygulamalarımızı titizlikle gözden geçirerek, planlayarak ve hayata geçirmek zorundayız. Bunu toplumsal uzlaşı içerisinde ortak akıl kullanarak ve değerlerimize sahip çıkarak başarabiliriz. Öğretmenlerimizin alanlarında kadim birikimlerden, güncel gelişmelerden haberdar olup farklı bakış açılarına ve yeni fikirlere açık, öğrenmeye istekli, kendine güvenen, girişimci ve yenilikçi olması bizler için çok önemli. Çünkü öğretmenlerimizin bu özellikleri taşıması demek aslında öğrencilerimizin de bu özellikleri taşıması anlamına geliyor."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen de, çalıştayın öğretmenler için önemini belirterek, "Öğrencilerimize rehberlik etme noktasında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan öğretmenlerimize bizler de yaptığımız bu programlar ile destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.