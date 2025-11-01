Kızıltepe'de Çocukların Park Duvarlarına Zarar Verdiği Anlar Güvenlik Kamerasında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 çocuğun park duvarlarına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Mezopotamya Mahallesi'nde iki çocuğun park duvarlarına zarar verdiği belirtildi.

Çocukların parkın duvarlarını tekmeleyerek tahrip ettiği kaydedilen açıklamada, parklara ve kamusal alanlara zarar verenlere karşı yasal işlemlerin başlatılacağını bildirildi.

Belediye tarafından paylaşılan görüntüde, 2 çocuğun park duvarını tekmelediği ve bir bölümünün yıkıldığı görülüyor.