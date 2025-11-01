Haberler

Kızıltepe'de Çocukların Park Duvarını Yıkma Anları Kamerada

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki çocuğun parkın duvarına tekme atarak yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye, kamuya ait alanların korunması için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu ve zarar verenlere karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 2 çocuğun, parkın duvarını tekmelerle yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ekim'de Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 2 çocuk, parkın duvarına art arda tekme attı. Bir süre sonra duvarın kırıldığı görülürken, çocuklar olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı çocukların daha önce de duvara zarar vermeye çalıştığı tespit edildi.

Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kamuya ait alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, parklara ve kamusal alanlara zarar verenlere karşı yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
