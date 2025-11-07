Kızıltepe'de Çocuklardan Ev Taşlama Olayı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir grup çocuğun evi taşlayıp, pencere camlarının kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki tek katlı evde meydana geldi. Mahallede bir araya gelen bir grup çocuk, evin etrafında toplanarak camlara taş attı. Saldırı sonucu evin pencere camları kırılırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 çocuğun ilk olarak etrafı gözetlediği, ardından toplanan gruptan birinin eve taş atıp, kaçtığı görülüyor. Ev sahibi, görüntülerle beraber karakolda giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,