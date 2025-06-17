Kızıltepe'de Cankurtaran Çocuğu Boğulmaktan Kurtardı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, cankurtaran Samet Aydar tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun cankurtaran tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede bir alışveriş merkezinin havuzunda görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza giren 3 yaşındaki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Havuza atlayan Aydar, çocuğu sudan çıkarıp bölgeye gelen 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuğun kurtarılma anı havuzun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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