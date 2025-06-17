Kızıltepe'de Cankurtaran Çocuğu Boğulmaktan Kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, cankurtaran Samet Aydar tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun cankurtaran tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçede bir alışveriş merkezinin havuzunda görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza giren 3 yaşındaki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.
Havuza atlayan Aydar, çocuğu sudan çıkarıp bölgeye gelen 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.
Çocuğun kurtarılma anı havuzun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel