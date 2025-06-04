Kızıltepe'de Buğday Alanlarında Yangın: 350 Dönüm Zarar Görüldü

Kızıltepe'de Buğday Alanlarında Yangın: 350 Dönüm Zarar Görüldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanlarda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 350 dönüm tarlanın zarar gördüğü bildirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Mezopotamya ile Esenli mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanlarda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgeye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.

Yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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