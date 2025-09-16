Kızıltepe'de Boş Tarlada Erkek Cesedi Bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, boş bir tarlada 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, cesedin kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde boş tarlada 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Güney çevre yolundaki boş tarlada hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.