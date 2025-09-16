Kızıltepe'de Boş Arazide Bir Kişi Ölü Bulundu

Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş bir arazide bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.

Sanayi Mahallesi'nde boş bir arazinin yanından geçenler bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

