Kızıltepe'de Borç-Alacak Meselesi Yüzünden Kavga: 6 Yaralı

Kızıltepe'de Borç-Alacak Meselesi Yüzünden Kavga: 6 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, borç-alacak yüzünden çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi Sobacılar Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, esnaf ve müşterisi arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınları da dahil olunca, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler ise ifadesinin alınması için gözaltına alındı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga devam ederken bir kişinin olay yerine sopa taşıdığı da görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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