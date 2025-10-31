Kızıltepe'de Bir Çocuk Tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, babasının geri manevra yaptığı tırın çarptığı 2 yaşındaki A.C. yaşamını yitirdi. Olay, çocuğun oyun oynadığı bahçede meydana geldi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Eskin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan A.C. (2), babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel