Kızıltepe'de Beton Mikseri Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kızıltepe'de Beton Mikseri Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Süleyman Çavaş, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde beton mikserinin çarptığı Süleyman Çavaş (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Çavaş'a çarptı. Aracın altında kalan Çavaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Çavaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Çavaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, mikser sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

