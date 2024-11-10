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Kızıltepe'de Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Kızıltepe'de Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenen törende çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

Kızıltepe Kaymakamlığı bahçesindeki törende, Kaymakam Abdullah Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan anma programında, Şenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programın ardından Kaymakam Şahin, günün önemine binaen hazırlanan resim sergisini gezdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, Piyade Albay Cumhur Yazgan, kamu kurum temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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