Kızıltepe'de Arsa Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 4 Yaralı, 6 Tutuklama

Kızıltepe'de Arsa Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 4 Yaralı, 6 Tutuklama
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arsa anlaşmazlığı yüzenden çıkan 4 kişinin yaralandığı silah, sopa ve taşlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, 13 Haziran'da Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki 7'nci Noter önünde meydana geldi. İki grup arasında arsa anlaşmazlığı yüzden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Abdurrahman Vural, Kenan Vural, Mustafa Baykara, Yusuf Baykara, Alaattin Baykara ve İzzettin Baykara, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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