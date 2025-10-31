Kızıltepe'de Apartman Dairesinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,