Kızıltepe'de Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Sona Erdi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 2 aile arasında 3 yılda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ertaş ve Yılmaz aileleri arasında, 25 Mart 2022'de çıkan silahlı kavgada Ferman ve Tuncay Ertaş hayatını kaybetti. 8 Mayıs 2025'te ise İpek Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Husumetin son bulması için kanaat önderleri Hacı Şeyhmus Duyan ve Süleyman Akdağ, ailelerle görüştü. Ailelerin olumlu yanıt vermesi üzerine barış töreni düzenlendi. Hacı Mahmut Budak, Sadun Yılmaz, Edip Yılmaz ile Hacı Mahmut Yılmaz'ın da katkılarıyla bir araya gelen taraflar, el sıkışarak barıştı.

İL MÜFTÜSÜ DUA OKUDU

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ile ilçe protokolünün de hazır bulunduğu barış törenine, bölgedeki çeşitli aşiretlerin temsilcileri ile sivil toplum örgütleri de katıldı. Bir düğün salonunda yapılan tören, Kur'an tilavetiyle başladı. Törene katılan Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, ayet ve hadislerle barışın önemine vurgu yaptı, dua okudu.

Törende Ertaş ailesi adına bir konuşma yapan Kasım Ertaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada, geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları geride bırakarak yeni bir sayfa açıyoruz. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen kanaat önderlerimize teşekkür ediyoruz. Aşiretimizin ve bölgemizin huzuru için bu tür adımların devam etmesi temennimizdir" ifadelerini kullandı.

'BU GİBİ ACILI OLAYLARIN BİR DAHA YAŞANMAMASINI UMUT EDİYORUZ'

Yılmaz ailesinden Hacı Mahmut Yılmaz ise yapılan barıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bölgemizde yaşanan bu gibi acılı olayların bir daha yaşanmamasını umut ediyoruz. İnşallah bu barış, aralarında husumet bulunan diğer ailelerimize de bir örnek teşkil eder, hep birlikte barış ve kardeşlik hukuku içerisinde yaşarız" diye konuştu.

Tören, her iki aile fertlerinin kucaklaşmasının ve verilen ikramların ardından sona erdi.

