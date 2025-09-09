Kızıltepe'de Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 2 aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda M.İ.K. (70), C.K. (34), A.K. (26), E.K. (32), S.A. (60), H.K. (41), H.K. (35) ve H.A. (60) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet ile Mardin Eğitim ve Araştırma hastaneleri ve çevredeki özel hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.