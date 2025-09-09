Haberler

Kızıltepe'de Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı

Kızıltepe'de Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda M.İ.K. (70), C.K. (34), A.K. (26), E.K. (32), S.A. (60), H.K. (41), H.K. (35) ve H.A. (60) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet ile Mardin Eğitim ve Araştırma hastaneleri ve çevredeki özel hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
