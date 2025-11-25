Haberler

Kızıltepe'de Aile Katliamı: Üç Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, baba Mehmet Kaya, anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kızıltepe merkez Turgut Özal Mahallesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nda ikamet eden Kaya ailesinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapısı kapalı olan daire, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce açıldı. Eve giren ekipler, içeride 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan kontrolde, 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın, silahla vuruldukları değerlendirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, dairede detaylı inceleme yapmasının ardından ailenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
