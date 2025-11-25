Kızıltepe'de Aile Katliamı: Üç Kişi Ölü Bulundu

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, baba Mehmet Kaya, anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kızıltepe merkez Turgut Özal Mahallesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nda ikamet eden Kaya ailesinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapısı kapalı olan daire, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce açıldı. Eve giren ekipler, içeride 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan kontrolde, 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın, silahla vuruldukları değerlendirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, dairede detaylı inceleme yapmasının ardından ailenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.