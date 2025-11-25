Kızıltepe'de Aile Cinayeti: 3 Kişi Silahla Öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'yı gören muhtar ve komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Polis ekiplerince binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından anne ve kızının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve kızının cenazesi kara yoluyla Van'a götürülerek, burada defnedilecek.

Bu arada otopsi işlemleri süren babanın cenazesinin de Mardin'in Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.