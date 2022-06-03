Kızıltepe'de 93 küçükbaş hayvan işletmesine ilaç ve malzeme desteği - Haberler

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Kızıltepe'de 93 küçükbaş hayvan işletmesine ilaç ve malzeme desteği

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de 93 küçükbaş hayvan işletmesine ilaç ve malzeme desteği

Kızıltepe ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ilaç ve malzeme desteğinde bulunuldu.

Kızıltepe ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ilaç ve malzeme desteğinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin İli Damızlık Koyun Keçi Birliğinin ortaklığıyla yürütülen "Ektoparazitler ile Mücadele Projesi" kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde yetiştiricilere ektoparazit ilacı ve sırt pompası verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Doğan, hayvan yetiştiriciliğin Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yetiştiricilerin kullandıkları ahır ve barınakların hijyen koşullarını sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Hayvansal verimin arttırılması, hayvanların hastalıklardan korunmasının sağlaması, insanlara bulaşan hastalıkların görülme oranlarının düşürülmesi ve süt ile süt ürünlerinin mikroorganizmalarca en güvenilir koşullarda elde edilmesi gibi hayati önemi bulunan risk faktörlerinin elimine edilmesi bu projenin gerekliliğini önemli kılmıştır."

AA / Şahin Seçen - Güncel

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