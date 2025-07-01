Kızıltepe'de 6 Yaşındaki Kız Çocuk Balkondan Düştü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşen Zeynep Tuana Z. (6), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Tuana Z. (6), dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Tuana, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.