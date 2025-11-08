Kızıltepe'de 5 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.