Kızıltepe'de 5 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında nitelikli yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel