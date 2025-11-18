Kızıltepe'de 5 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.