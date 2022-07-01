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Kızıltepe'de 4 mahallede Kadın Gençlik Merkezi açılacak

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de 4 mahallede Kadın Gençlik Merkezi açılacak

Kızıltepe Belediyesi tarafından 4 mahallede Kadın Gençlik Merkezi açılacak.

Kızıltepe Belediyesi tarafından 4 mahallede Kadın Gençlik Merkezi açılacak.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, merkezlerin açılacağı Bahçelievler, Atatürk, İpek ve Yenikent mahallerinde yer tespiti için incelemelerde bulundu.

Çam'a, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Mavidemir ve Kadın Aile Hizmetleri Müdür Vekili Aslı Gülden Çiçek de eşlik etti.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler Hüseyin Çam gençlik Güncel Haberler

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