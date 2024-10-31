Kızıltepe'de 15 Yıllık Ağaç Motorlu Testere ile Kesildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımda bulunan 15 yıllık bir ağacı motorlu testere ile kesti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, motorlu testere ile kaldırımdaki 15 yıllık ağacı kesti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, başka bir kişinin de o anları cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,