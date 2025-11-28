Kızıltepe'de 10 Yıl Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.