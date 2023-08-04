Nevşehir'de Kızılırmak nehrinde botla gezintiye çıkan 2 kişiden biri kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kızılırmak'ta kaybolan şahsı, arama çalışmaları devam ediyor

NEVŞEHİR - Nevsehir'de Kızılırmak nehrinde botla gezintiye çıkan 2 kişiden biri kayboldu.

Olay bugün akşam saatlerinde Avanos ilçesinde meydana geldi. Şişme botla Irmak üzerinde gezintiye çıkan Ahmet Özalp ve Yusuf Bozkuş'un içinde bulunduğu bot bir anda alabora oldu.

Botta bulunan Ahmet Özalp kendi imkanlarıyla kıyıya kadar yüzerken, kıyıda ki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İlk etapta bota tutan Yusuf Bozkuş daha sonra botu bırakarak kıyaya yüzmeye çalıştı. Susun etkisi ile sürüklenen Yusuf Bozkuş bir anda gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Avanos Kaymakamı Olgun Öner yaptığı açıklamada;" Üzücü bir gün yaşıyoruz. Öğle saatlerinde ırmağa düşen 2 çocuğumuz kaybettik. Akşam saatlerinde de üzücü bir olayla karşılaştık. Arama kurtarma çalışmalarımız an itibariyle devam ediyor. Konya'dan Su altı dalgıç polislerimiz olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar " dedi.

'Arama kurtarma çalışmalarında drone de kullanıldı'

Kızılırmak nehrinde kaybolan Yusuf Bozkuşun bulunabilmesi için Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma ekipleri gece görüşü drone ile ırmak üzerinde ve kenarında arama kurtarma çalışması yaptı.