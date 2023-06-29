Kızılırmak Nehrinde Kaybolan 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kızılırmak Nehrinde kaybolan 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi çalışmalara katıldı. Cesetler otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

2 ÇOCUĞUN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

?Kızılırmak Nehrinde kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmasına Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi de katıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed'in (15) de cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cesedi, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Burak CAN/KIRIKKALE, -