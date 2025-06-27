Kızılırmak Nehri'nde Boğulma Olayı: Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak Nehri'ne giren 16 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Al Khadher boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan arama çalışmalarında Omar'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu Omar Al Khadher (16), boğuldu.Olay, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi Üçevler mevkisinde meydana geldi. Omar Al Khadher, kuzeniyle birlikte, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra sudan çıkan kuzen, Omar Al Khadher'ın suda kaybolduğunu fark etti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, Yahşihan Belediyesi İtfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Su Altı Arama Kurtarma ekibinin kısa süreli çalışması sonucu Omar Al Khadher'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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