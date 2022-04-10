Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu - Haberler

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Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında gezinti yapan bir vatandaş, kıyıya vurmuş cesetle karşılaştı.

İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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