Kızılırmak İlkokulu'ndan Yıl Sonu Etkinliği: 'Ozanların İzinden' Konseri

Kızılırmak İlkokulu'ndan Yıl Sonu Etkinliği: 'Ozanların İzinden' Konseri
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Sivas'taki Kızılırmak İlkokulu, yıl sonu etkinlikleri dahilinde 'Ozanların İzinden' adlı bir konser programı düzenledi. Öğrenci korosu, Sivaslı ozanların türkülerini seslendirdi ve çeşitli etkinliklerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kızılırmak İlkokulu öğrencileri yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Ozanların İzinden" adlı konser programı gerçekleştirdi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, sınıf öğretmeni Murat Hüseyin Elmas yönetimindeki öğrenci korosu Sivaslı ozanların türkülerini seslendirdi.

Öğrencilerin piyano dinletisi sunduğu ve zeybek oyunu oynadığı program beğeni topladı.

Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik ederek, "Eğitim dönemi boyunca çocuk kulübümüzdeki öğrencilerimiz sınıf öğretmenimiz Murat Hüseyin Elmas'tan bağlama eğitimi aldı ve bugün hünerlerini sergiledi." dedi.

Yıldırım, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.

Programı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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