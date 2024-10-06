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Kızılırmak Deltası Sonbahar Yağışlarıyla Yeniden Canlandı

Kızılırmak Deltası Sonbahar Yağışlarıyla Yeniden Canlandı
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UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz aylarındaki kuraklığın ardından sonbahar yağışları ile su seviyesini artırdı ve kuşlar yeniden bölgeye döndü.

UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve 10 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yazın yaşanan kuraklıktan sonra sonbahar yağışları ile yeniden canlandı.

Samsun'da Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde bulunan ve 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük deltalarından biri olan Kızılırmak Deltası'nın bazı bölümleri, yazın yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan deltadaki Balık, Uzun, Gıcı, Tatlı, Alıntılı, Paralı, Cernek, Liman, Tuzlu ve Sülüklü göllerinde su seviyesi yaz aylarında tehlikeli seviyeye düştü.

Kuraklık riski ile karşı karşıya kalan delta, bölgede bir haftadır devam eden sonbahar yağışları ile yeniden canlanmaya başladı.

"Yağışlar tüm kurak bölgeleri suyla doldurdu"

Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, "Yazın bölgemiz hiç yağış almadığı için iç kısımlara doğru göller çekilmeye başladı. Son yağışlarla birlikte delta artık eski formuna geri döndü. Şu anda yağışlar tüm kurak bölgeleri suyla doldurdu. Artık su kuşlarını yakından görebilmekteyiz." dedi.

Sonbahar yağışları ile göllerin normal su seviyesine çıktığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"21 bin 780 hektar olan sulak bölgenin hemen hemen üçte birlik kısmı yazın kurudu. Yağışlarla birlikte deltanın her tarafı yeşerdi. Kuşlar ve diğer canlılar da rahat bir şekilde yaşamını sürdürmeye başladı. Türkiye'de görülen kuş türü 500'dür, deltada ise 365 kuş türü bulunmaktadır, bunun 165 türü yaz kış bölgede yaşayan türlerdir. Yağışlarla birlikte gölde kuş türlerinin artmaya başladığını da gözlemlemeye başladık. Zaten bu ay içinde Rusya'nın Sibirya bölgesinden göçmen kuşların deltaya gelmesini bekliyoruz. Deltanın su seviyesinin normale dönmesi, göçmen kuş türleri ve balık türlerine de yaşamsal anlamda rahat bir nefes aldırdı."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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