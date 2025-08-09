Kızılırmak Deltası'na 6 Bin Yavru Sazan Salındı

Kızılırmak Deltası'na 6 Bin Yavru Sazan Salındı
Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 6 bin yavru sazan balığı, su ürünleri kooperatifi tarafından salındı. Bu adım, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı taşıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Çernek Gölü'ne, su ürünleri kooperatifi tarafından 6 bin yavru sazan balığı salındı.

Bu girişim, göldeki biyolojik çeşitliliği artırarak balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sorumlusu Kadir Yılmaz, buradaki temel amacın, göllerdeki balık popülasyonunu zenginleştirmek ve balıkçıların hasat döneminde yasalara uygun bir şekilde avlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

S.S. Doğanca Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Refik Koparan ise yavru sazanların Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetiminde Amasya'nın Suluova ilçesinden getirildiğini ifade etti.

