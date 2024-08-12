Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Tedavi Edilen Baykuşlar Doğaya Salındı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi edilen ve sağlığına kavuşan 5 baykuş doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, yaralı ve bitkin halde bulunan göçmen kuşlar ile yabani hayvanların tedavisi yapılıyor.

Yeniden hizmet vermeye başladığı iki ayda yüzlerce kuşa şifa olan klinikte, 5 baykuşun daha iyileşmesi sağlandı.

Baykuşlar tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Açıldığı iki ayda 55 yaralı kuşun sağlığına kavuşturulduğu klinikte aralarında baykuş, leylek, şahin, kumru ve posta güvercinin bulunduğu 20 kuşun tedavisi ise devam ediyor. Klinikte tedavi edilenler arasında bir de kara kaplumbağası yer alıyor.

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde avcılar tarafından yaralanan ya da göç esnasında yorgun düşen kuşlar başta olmak üzere tüm yabani hayvanların tedavisi gerçekleştiriliyor.

Her türlü müdahaleye yanıt verebilecek donanıma sahip klinikte ayrıca yavru kuşların bakımı da yapılıyor. Hayvanlar tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor.