Haberler

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Sonbahar Göçü Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göçleriyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kuğuların sayısında artış bekleniyor.

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göçleriyle kuğulara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 365 kuş türünün gözlemlenebildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göç dalgasıyla birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, sonbahar göçlerinin başlamasıyla Kızılırmak Deltası'nda kuğuların daha fazla görülmeye başlanabileceğini söyledi.

Deltada görülebilen kuğu sayısının geçmiş yıllarda 1000'e kadar çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Deltada küçük kuğu, sessiz kuğu ve ötücü kuğu olmak üzere üç tür görülebilir. Sonbaharın gelmesiyle özellikle kasım ayından itibaren kuzeyden başlayan göç dalgalarıyla burada iri cüsseli kuğuları görebilmek mümkün. Ağırlıkları 6 ila 10 kilogram arasında değişen kuğular, ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deltada üreyen az sayıda kuğunun sessiz kuğu türünden olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Beyaz Show düellosu geri döndü! Candan Erçetin Beyaz Öztürk'ü sahneden vurdu

Beyaz Show düellosu geri döndü! Erçetin Beyaz'ı sahneden vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.