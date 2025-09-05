Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Çevre Temizliği Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Yeşilay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı.

Denizden karaya vuran atıkların toplandığı çalışmada, yaklaşık 500 kilogram plastik şişe ve moloz doğadan temizlendi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın 3 ilçeyi kapsayan bir bölge olduğunu söyledi.

Yılmaz, deltanın 5 bin 174 hektar alanının Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR) kapsamında özel korunan bölge olduğunu anımsatarak, "Denize kıyısı da olduğu için denizin taşıdığı plastik ve pet şişeler olmak üzere yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı. Bu çalışmada bizlere yardımcı olan Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Bafra Yeşilay Temsilciliğine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da projeyle sadece çevre temizliğini amaçlamadıklarını belirterek, "Bu projede gençlerimizin çevre bilincinin oluşmasını ve bu sorumluluğu taşımalarını hedefledik. Bu güzel ortamı, bu güzel doğayı gönüllü gençlerimizle temizlemekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sadece Bafra'nın değil, tüm dünyaya ait bir hazine olduğunu, buna sahip çıkmak adına projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yeşilay Bafra İlçe Temsilcisi Hasan Şirin ise faaliyete katılmaktan duydukları memnuniyeti paylaşarak, "Yeşilay, sadece bağımlılıkla mücadele değil, aynı zamanda gençleri ve insanları topluma kazandırma, sosyal faaliyetleri geliştirme ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor." diye konuştu.