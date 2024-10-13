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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırladı
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, bisiklet kiralayarak veya düzenlenen turlar ile deltayı keşfediyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve irili ufaklı 20 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip deltada, çevre il ve ilçelerden gelen turistler, bisiklet kiralayarak gezintiye çıkabiliyor.

Ayrıca ziyaretçiler, Samsun Büyükşehir Belediyesinin minibüs ve otobüsleriyle düzenlenen turlara katılarak, rehberlerden deltanın habitat yapısı ve kuş çeşitliliği hakkında bilgiler alabiliyor.

Gözlem kulelerine çıkan ziyaretçiler ise doğal yaşamı izleyip, fotoğraf çekme ve çektirme imkanı buluyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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