Kızılhaç: Yemen'deki esir değişimi, barışa doğru atılan olumlu bir adım

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC), Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki esir değişimi sürecinin "ülkede barış ve uzlaşıya doğru atılan olumlu bir adım" olduğu belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC), Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki esir değişimi sürecinin "ülkede barış ve uzlaşıya doğru atılan olumlu bir adım" olduğu belirtildi.

ICRC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 gün süren esir takası sürecinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Hükümet ve Husilerden yaklaşık 900 kişinin ailelerine iadesi için Yemen Kızılayı ile birlikte ciddiyetle çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreç, Yemen'de barış ve uzlaşıya doğru atılan olumlu bir adımı temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir değişimi"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, bugün yaptığı açıklamada, ICRC koordinasyonuyla 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Esir değişimi, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.