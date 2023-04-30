Kızılhaç: Ürdün'den gönderilen insani yardımlar Sudan'a ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ürdün'den, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'a gönderilen insani yardımların Port Sudan kentine ulaştığını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün'den gönderilen 8 ton yardım, Sudan hastanelerine ve çatışmalar sırasında yaralananlara tıbbi bakım sağlayacak cerrahi ekipmanı içeriyor.

ICRC Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, "Sudan'daki sağlık çalışanları, susuz, elektriksiz veya temel tıbbi malzeme olmadan yaralılara bakarak imkansızı gerçekleştiriyor." dedi.

Ürdün makamlarının sağladığı destek için minnettarlığını ifade eden Youssef, bu ülkenin tıbbi yardım ve ilk yardım ekiplerini taşıyan bir uçak daha göndereceğini belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 500'ün üzerinde ölü ve 4 binin üzerinde yaralı olduğunu duyurmuştu.